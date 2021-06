Frankrijk schort militaire samenwerking met Mali op na staatsgreep

Frankrijk heeft de samenwerking met het leger van Mali tijdelijk opgeschort. Het land wil daarmee kolonel Assimi Goita onder druk zetten om een burgerregering te vormen. Vorige week vrijdag werd hij benoemd tot interim-president nadat hij eerder die week een coup had gepleegd.

Het Franse leger bestrijdt sinds 2013 islamitische extremisten in het land. De duizenden militairen blijven in Mali en de missie tegen de extremisten in het noorden van het land gaat door, al zullen de Fransen niet meer samenwerken met het Malinese leger.

De Franse president Macron zei eerder deze week dat hij mogelijk zijn troepen uit Mali terughaalt. "Onze prioriteit in Mali is om terrorisme te bestrijden. De aanwezigheid van onze troepen is bij dat gevecht niet genoeg. Het is ook nodig om stabiele en legitieme instituties te versterken."

Mali heeft te maken met de tweede staatsgreep in negen maanden tijd. Er is internationaal veel kritiek. De Afrikaanse Unie schorste het land woensdag en dreigde met sancties als er niet snel een burgerregering komt. Ook Ecowas, een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, heeft Mali tijdelijk op non-actief gesteld.