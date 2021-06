Afrikaanse Unie schorst Mali na staatsgreep, dreigt met sancties

Mali is na de tweede staatsgreep in negen maanden tijd opnieuw geschorst door de Afrikaanse Unie, een politiek verbond van alle Afrikaanse landen. Als het militaire regime niet snel plaatsmaakt voor een burgerregering volgen er mogelijk sancties, zegt de Afrikaanse Unie in een verklaring. Begin deze week werd Mali ook al geschorst door Ecowas, een samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen.

Er staan sinds de staatsgreep van vorig jaar verkiezingen gepland op 27 februari 2022. In de aanloop daarnaartoe werd een interim-regering aangesteld. Op de ministeries van Binnenlandse Veiligheid en Defensie werden hooggeplaatste militairen gezet, die waren betrokken bij de staatsgreep.

Toen die eind mei werden vervangen, kwam vicepresident Goita, kolonel in het Malinese leger, in actie. Hij liet president Ndaw en premier Quane gevangenzetten tot ze hun functie hadden opgegeven. Zelf werd Goita de nieuwe interim-president.

Of de verkiezingen in februari volgend jaar doorgaan is nu allerminst zeker. De Afrikaanse Unie zegt dat het huidige leiderschap zich onder geen beding beschikbaar zou moeten stellen voor het presidentschap waar Mali dan voor naar de stembus zou gaan. De door burgers geleide transitieperiode moet zo snel mogelijk weer worden hervat, vindt de Unie.

Franse troepen

Mali heeft ook al jaren te kampen met de aanwezigheid van islamitische terroristen. Gevreesd wordt dat groepen als Al Qaeda en Islamitische Staat profiteren van de instabiliteit. Frankrijk heeft troepen in het land om te helpen met de strijd tegen moslimextremisten.

President Macron zei in reactie op de staatsgreep dat hij mogelijk zijn troepen uit Mali terughaalt. "Onze prioriteit in Mali is om terrorisme te bestrijden. De aanwezigheid van onze troepen is bij dat gevecht niet genoeg. Het is ook nodig om stabiele en legitieme instituties te versterken."