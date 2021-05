West-Afrikaans samenwerkingsverband schort lidmaatschap Mali op

Het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen Ecowas heeft het lidmaatschap van Mali met onmiddellijke ingang opgeschort. Daarmee reageert het overlegorgaan op de staatsgreep in het land. Ecowas stelt geen nieuwe sancties in tegen Mali, werd besloten op een top in de Ghanese hoofdstad Accra.

Vorige week maandag werden de Malinese president Ndaw en premier Quane gevangengezet door militairen. Dat gebeurde in opdracht van vicepresident Goita, die het oneens was met de vervanging van de ministers van Binnenlandse Veiligheid en Defensie. De ministers die werden vervangen waren hoge militairen, die in augustus nauw betrokken waren bij het afzetten van de toenmalige president. Goita was een van de belangrijkste aanvoerders van die coup. Toen legde Ecowas wel sancties op.

President Ndaw en premier Quane werden donderdag weer vrijgelaten en onder huisarrest geplaatst nadat ze hun functie hadden neergelegd. Een dag later werd Goita aangesteld als interim-president. Ecowas, de Afrikaanse Unie, de EU en de VN hebben de staatsgreep veroordeeld.

Zorgen over doorgaan verkiezingen

Mogelijk komen de verkiezingen die voor volgend jaar februari in Mali gepland staan door de staatsgreep in gevaar. Er wordt bovendien gevreesd dat islamitische militanten in de regio zullen profiteren van de chaos in het land. In Noord- en Centraal-Mali zijn vertakkingen van al-Qaida en Islamitische Staat actief.

Ecowas wil dat de democratie in het land hersteld wordt, maar heeft de 38-jarige legerkolonel Goita, die zelf aanwezig was op de top, niet opgeroepen op te stappen. In plaats daarvan heeft het overlegorgaan Goita gevraagd een niet-militair als premier te nomineren die een nieuwe regering moet leiden tot de verkiezingen.