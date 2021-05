Afgetreden president en premier Mali vrijgelaten

President Ndaw en premier Quane van Mali zijn vannacht vrijgelaten, zegt een assistent van de vicepresident tegen de persbureaus Reuters en AP. De twee werden maandag in opdracht van vicepresident Goita gearresteerd en vastgehouden op een legerbasis.

Hun vrijlating zat eraan te komen, omdat Ndaw en Quane gisteravond hun functie al hadden neergelegd. Aangekondigd was dat ze daarna "geleidelijk" zouden worden vrijgelaten.

Ontslag

De arrestatie van de president en premier had te maken met de vervanging van de ministers van Binnenlandse Veiligheid en Defensie, die maandag bekend werd. Volgens vicepresident Goita had president Ndaw hun ontslag niet met hem besproken en had hij daarmee de onderlinge afspraken geschonden.

De vervangen ministers waren twee hoge militairen, die in augustus nauw betrokken waren bij het afzetten van de toenmalige president. De huidige vicepresident Goita was een van de belangrijkste aanvoerders van die coup.

Geweld

Na de staatsgreep kreeg oud-kolonel Ndaw de leiding over een interim-regering, die Mali in anderhalf jaar tijd moest voorbereiden op vrije verkiezingen. Het Noordwest-Afrikaanse land had toen al jaren te maken met geweld en oprukkend jihadisme, na een eerdere staatsgreep negen jaar geleden.

Wie Mali nu gaat leiden is nog niet bekendgemaakt, maar de verwachting is dat Goita president zal worden. "Dat is namelijk wat je doet als je als vicepresident de macht grijpt", zei Mali-deskundige Mirjam de Bruijn gisteren tegen de NOS. "De facto heeft de junta nu de macht in Mali."