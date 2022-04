OM stelt strafrechtelijk onderzoek in na aangiften The Voice-zaak

Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar aanleiding van aangiften die zijn ingediend door betrokkenen bij het televisieprogramma The Voice Of Holland. Vier personen rond The Voice zijn nu als verdachte aangemerkt na de online aflevering van BOOS over misstanden bij The Voice.

De aangiftes, het zijn er vijf, zijn al eerder in de media gemeld. Twee vrouwen deden aangifte tegen jurylid Ali B. Een van hen, een ex-deelnemer van de talentenshow, zegt dat ze door hem is verkracht. Een andere oud-deelnemer heeft aangifte tegen bandleider Jeroen Rietbergen gedaan. Tegen een regisseur van het programma liggen twee aangiftes. Ook tegen jurylid Marco Borsato is aangifte gedaan.

Tegen een van de vier verdachten is door het OM in Noord-Holland al eerder een onderzoek gestart naar aanleiding van een zedenfeit waarvan kort voor de uitzending van BOOS aangifte is gedaan. Het gaat om een verdenking die losstaat van The Voice Of Holland.

Het OM zegt dat de komende periode de politie zorgvuldig onderzoek zal doen. Hiervoor worden onder anderen getuigen en de verdachten gehoord. "Naar verwachting zal dit geruime tijd duren", zegt het OM. Als het onderzoek klaar is, beslist het Openbaar Ministerie of er voldoende bewijs is om de verdachten te vervolgen.