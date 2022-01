Ali B stopt voorlopig als artiest en 'focust op gezin'

Ali B legt voorlopig zijn werkzaamheden als artiest, ondernemer en partner bij zijn managementbedrijf SPEC neer. De aanleiding voor dit besluit zijn de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen de artiest, laat zijn management weten.

In de nasleep van de veelbesproken BOOS-aflevering over The Voice hebben twee vrouwen aangifte gedaan tegen Ali B. Een ex-deelnemer van de talentenshow stelt dat ze door hem is verkracht. Maar volgens de 40-jarige rapper was er sprake van wederzijdse instemming. Ook de andere beschuldigingen spreekt hij tegen.

Veel impact

"De aflevering heeft veel impact op Ali en zijn gezin", schrijft SPEC, waar de artiest mede-eigenaar van is. "Dat hij op basis van beschuldigingen publiekelijk al wordt veroordeeld valt hem zwaar."

In afwachting van wat het Openbaar Ministerie besluit omtrent de twee aangiftes tegen hem, stopt Ali B tijdelijk met zijn werk. "Ali zal zich focussen op zijn gezin en zich voorlopig verder van commentaar onthouden." Het bedrijf schrijft ook dat het "iedereen aanmoedigt om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Zodat het kan bijdragen aan een industrie waar iedereen veilig en zonder angst kan werken."

In deze video zie je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het schandaal rondom The Voice: