Kankerpatiënten en artsen roepen op: Stop sneller met verkoop tabak

Supermarkten, tankstations en gemakszaken moeten per direct stoppen met de verkoop van sigaretten. Die oproep doen kankerpatiënten, ziekenhuizen, artsen en KWF Kankerbestrijding vandaag in het AD.

De internetverkoop van tabak is vanaf 2023 niet meer toegestaan en vanaf 2024 mogen ook supermarkten geen tabaksproducten meer verkopen. Tankstations en zogenoemde gemakszaken, zoals Bruna, Primera en AKO mogen daar nog tot minstens 2030 mee doorgaan. Maar de initiatiefnemers vinden dat tabak alleen nog in een tabaksspeciaalzaak verkocht moet worden.

Slecht te genezen, goed te voorkomen

"Het moet echt sneller dan het nu gebeurt. Dat tankstations pas in 2030 moeten stoppen vinden we echt veel te laat", zegt woordvoerster Annebel Schipper van KWF Kankerbestrijding in het NOS Radio 1 Journaal.

Het aantal longkankerpatiënten stijgt nog steeds, blijkt uit nieuwe cijfers. In 2021 kwamen er 14.700 nieuwe longkankerpatiënten bij. "Van die patiënten is maar één op de vier na vijf jaar nog in leven", zegt Schipper. "Het is ook een vorm van kanker die heel slecht te genezen is, maar wel heel goed te voorkomen: 80 procent van de gevallen komt door roken."