Lidl verkoopt per direct geen sigaretten meer

Lidl stopt per direct met de verkoop van sigaretten en andere soorten tabak. Drie jaar geleden kondigde de supermarkt al aan uiterlijk eind 2022 de rookwaren uit de schappen te willen.

"Nadat we in 2018 deze stap bekend hadden gemaakt, zijn we aan de slag gegaan om de verkoop van sigaretten en tabak gefaseerd af te bouwen", zegt een woordvoerder. "Alle filialen die we afgelopen jaren hebben geopend, waren meteen al rookvrij. De afbouw in de overige filialen is voorspoedig verlopen en dit gaf ons de kans om onze ambitie om geen sigaretten en tabak meer te verkopen nog eerder te realiseren."

Lidl is aangesloten bij "Op weg naar Rookvrije Generatie", een initiatief van het KWF, Hartstichting en Longfonds met als doel om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken.

De beslissing van Lidl loopt vooruit op de algehele sigarettenban voor supermarkten: vanaf 2024 mag er geen rookwaar meer in supermarkten worden verkocht. De ban is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord dat staatssecretaris Blokhuis in 2018 aankondigde.