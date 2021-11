'Helft rokers stopt pas als pakje sigaretten 60 euro kost'

Een forse verhoging van de accijns op tabak leidt er niet toe dat mensen stoppen met roken. Pas wanneer een pakje sigaretten duurder wordt dan 60 euro, zegt de helft te willen stokken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Toch is een prijsverhoging de meest effectieve manier om roken te ontmoedigen, zeggen de onderzoekers. "Consumptiegedrag wordt aangepast wanneer mensen het prijsverschil in hun portemonnee merken", zegt onderzoeker Cloé Geboers.

Op dit moment kost een sigaret in Nederland gemiddeld 36 cent, bijna de helft van de prijs in het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat voor een pakje van 20 sigaretten gemiddeld 7,20 euro moet worden betaald.

Elke vertraging kost levens

De gemiddelde prijs waarbij dagelijkse rokers zeiden te stoppen of minder te gaan roken, ligt tussen de 2 en 3,50 euro per sigaret. Om 10 procent van de rokers ertoe te bewegen te stoppen is een minimale prijs van 12 euro per pakje nodig, concludeert het onderzoek.

Het KWF, de Hartstichting en het Longfonds roepen de politiek op om haast te maken met toegezegde accijnsverhogingen voor de komende jaren. "Het mag niet zo zijn dat de trage kabinetsformatie een bom legt onder deze urgente maatregel. We hebben in 2018 in het Preventieakkoord afspraken met elkaar gemaakt. Elke vertraging kost letterlijk levens", zegt Michael Rutgers namens de drie organisaties.

In het Preventieakkoord staat dat de prijs van een pakje sigaretten kan worden verhoogd tot 10 euro in 2023.