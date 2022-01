Illegale sigarettenfabriek opgerold in Ter Apelkanaal, drie aanhoudingen

De politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hebben dinsdag in een bedrijfspand in het Groningse Ter Apelkanaal een illegale sigarettenfabriek opgerold. Drie mannen die er aan het werk waren, zijn aangehouden.

Een van de verdachten kwam vanwege een Duits onderzoek bij de politie in beeld. Het gaat om een 66-jarige man uit Stompwijk. Hij wordt in verband gebracht met het stelen van dure auto's, die hij naar Dubai zou verschepen. In dit onderzoek kwam zijn betrokkenheid bij de illegale sigarettenhandel naar voren.

Op verzoek van Duitsland deden de Nederlandse autoriteiten dinsdag een inval in het bedrijfspand. Daar werden 1,5 miljoen sigaretten en 18 dozen tabak aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen en vernietigd. Verder heeft de politie invallen gedaan in een boerderij in Alteveer en een bedrijfspand in Veendam, meldt RTV Noord.

De man uit Stompwijk wordt overgeleverd aan de Duitse autoriteiten. De twee andere verdachten, mannen van 40 en 46 jaar oud uit Litouwen, zitten nog vast in Nederland.