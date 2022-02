RIVM: ‘Reflecteren op crisis en lessen trekken komt later’

Het RIVM gaat een "redelijke periode" uittrekken voor een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de corona-aanpak in de eerste golf. Dat zegt Jaap van Dissel, OMT-voorzitter en directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM.

"Ik kan me voorstellen dat anderen ook behoefte hebben om eerst het rapport goed door te lezen en de consequenties te doordenken voordat je erop ingaat", zegt Van Dissel over het OVV-rapport. "We zijn nu nog bezig met de crisis bestrijden. Het reflecteren en lessen trekken komt later", voegt RIVM-hoofdmodelleur Jacco Wallinga toe.

In ruim 300 pagina's concludeerde de OVV deze week dat Nederland niet klaar was voor een pandemie. In het rapport over de aanpak in de eerste golf staat scherpe kritiek op onder meer de aanpak in de verpleeghuizen en de rol van het OMT.

'Verduidelijking'

Een van de kritiekpunten van de OVV gaat over aanpassingen die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid werden gedaan in OMT-stukken, zoals onlangs werd onthuld door Nieuwsuur. "Pijnlijk en schadelijk", oordeelden de onderzoekers. Het ging bijvoorbeeld om een zin waarmee het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes) werd ontraden in verpleeghuizen.

Kijk hier naar een samenvatting van de conclusies: