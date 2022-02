OVV-voorzitter Dijsselbloem: aanpassingen OMT-stukken 'pijnlijk en heel schadelijk'

"Dit is echt voor iedereen heel slecht", zegt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in reactie op het onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid OMT-adviezen aanpaste. Hij noemt de aanpassingen "een pijnlijke illustratie" van wat de OVV in zijn vandaag gepubliceerde rapport ook vaststelde.

"Namelijk dat er een totale rolvermenging was tussen de wetenschappelijke adviezen en de besluitvorming. En dat tast de integriteit en het gezag van het OMT aan, want iedereen vraagt zich nu af: zijn die adviezen wel wetenschappelijk en onafhankelijk? Het tast ook het vertrouwen in ambtenaren aan, want die vragen dus blijkbaar adviezen die ze willen horen. Dus is het beleid dan eigenlijk wel goed en integer gemaakt?"

Volgens Dijsselbloem gaat het hier om een "terugkerend probleem in Den Haag". "Ministeries lijken steeds maar de neiging te hebben om adviezen te willen beïnvloeden."