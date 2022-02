Kamer heeft veel vragen over bemoeienis ministerie met OMT-adviezen

Partijen in de Tweede Kamer zijn niet te spreken over de bemoeienis van het ministerie van Volksgezondheid met adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) tijdens de coronacrisis. Oppositiepartijen maar ook regeringsfracties hebben veel vragen over wat er nu precies is gebeurd en willen alle gewisselde stukken inzien. Dat bleek in een debat in de Kamer dat eigenlijk over de gisteren aangekondigde versoepelingen zou gaan, maar uiteindelijk vooral over het OVV-rapport over de coronacrisis en de OMT-adviezen ging.

Nieuwsuur berichtte vrijdag over de bemoeienis met de OMT-adviezen. Uit onderzoek waarbij duizenden stukken en e-mails werden bekeken bleek dat VWS in de eerste maanden van de crisis verschillende keren probeerde om tekstuele wijzigingen in conceptadviezen van het OMT aan te brengen. In sommige gevallen lukte dat ook.