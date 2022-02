Van Dissel optimistisch: geen grote golf in ziekenhuizen meer door omikron

Het RIVM verwacht geen grote toename van het aantal patiënten in de ziekenhuizen meer door de omikronvariant. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM heeft dat gezegd bij de coronabriefing van de Tweede Kamer.

Het aantal ziekenhuisopnames zal waarschijnlijk nog oplopen, maar de piek komt waarschijnlijk veel minder hoog uit dan werd gedacht. Zelfs met de versoepelingen in het vooruitzicht komt de piek onder die van de deltavariant te liggen, verwacht Van Dissel. Eerder nog hield het RIVM rekeningen met een overbelasting van de ziekenhuizen.

Op de IC's wordt nauwelijks een stijging meer verwacht, ook niet na de versoepelingen. Van Dissel: "Het aantal IC-opnames blijft min of meer vlak." Daarmee lijkt er sprake van een stabilisatie van het aantal opnames.

Nieuwe data ligduur IC

Dat het RIVM veel positiever is dan laatste maanden komt volgens Van Dissel doordat er nieuwe modellen zijn gemaakt. Die zijn gebaseerd op Nederlandse data over omikron, die nu voor het eerst beschikbaar zijn. Daaruit blijkt omikronpatiënten korter op de IC liggen dan bij mensen die zijn besmet met de deltavariant.

Ook speelt mee dat de boostervaccinatie in Nederland veel effect lijkt te hebben op de ziekenhuisopnames. Volgens het RIVM biedt de booster een bescherming van 92 procent tegen opname door omikron (bij de basisvaccinaties is dit 55 procent).

Het boosteren heeft van eind januari tot 8 februari ruim 1600 ziekenhuisopnames voorkomen, schat het RIVM. Als de booster niet was gezet, kampten de ziekenhuizen nu "grofweg met het dubbele aantal opnames".

R-getal Randstad onder de 1

Voor het RIVM is er dus reden voor voorzichtig optimisme, doordat omikron weliswaar fors om zich heen grijpt, maar over zijn piek heen lijkt te zijn.

Het aantal positieve tests dat wordt gemeld nam de voorbije week met 22 procent af en dat is ook terug te zien in het aantal gemeten virusdeeltjes in het rioolwater. Een onzekere factor is of het aantal besmettingen onder ouderen zal stijgen of dalen.

Overigens is omikron nog niet overal in Nederland aan het uitdoven. In de Randstad is het R-getal, dat grofweg aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, inmiddels onder de 1 gedaald. Het aantal besmettingen lijkt daar dus over de piek heen. Maar in het oosten van het land is dat nog niet het geval: de GGD Groningen zag bijvoorbeeld juist een toename.

Dat het R-getal daalt, komt doordat veel mensen besmet zijn geweest. "Op een gegeven moment kan het virus zich minder makkelijk verspreiden doordat mensen afweer hebben en dat moment zijn we genaderd", zei Van Dissel.

De nieuwe subversie BA.2 van de omikronvariant doet vooralsnog weinig aan dat beeld af. De subvariant verspreidt zich wel makkelijker, maar maakt mensen niet zieker. Bovendien is de werking van de boosters bij de subvariant BA.2 volgens Van Dissel vergelijkbaar met omikronvariant BA.1.