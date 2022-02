Kabinet laat 'met veel vertrouwen' coronamaatregelen los

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft zichtbaar opgelucht het einde van de meeste coronamaatregelen aangekondigd. "Het is een hele zware tijd geweest. Voor zieken, nabestaanden en zorgpersoneel. Maar ook voor jongeren en ondernemers. We gaan nu een andere fase in", zei hij op wat de laatste coronapersconferentie moet zijn.

"De afgelopen twee jaar draaide alles om de bestrijding van het virus en de houdbaarheid van de zorg. Het legde een schaduw over ons leven en het verdeelde ons soms tot op het bot." Omdat we nu "op of net over de omikronpiek heen" lijken, is het volgens Kuipers veilig om weer terug te gaan naar de normale situatie.

Dat gebeurt in drie stappen, die elkaar snel opvolgen. Per direct mag iedereen thuis weer een onbeperkt aantal mensen ontvangen en wordt het thuiswerkadvies afgezwakt. Vanaf vrijdag mogen de cultuursector en de horeca weer tot 01.00 uur 's nachts open en hoeven mensen die besmet zijn geraakt geen week, maar nog maar vijf dagen in isolatie, mits ze minstens 24 uur geen klachten hebben.

'We zijn beter bestand tegen virus'

Een week daarna, op 25 februari, verdwijnen de meeste nog resterende maatregelen. Geen 1,5 meter afstand meer, alleen nog mondkapjes in het openbaar vervoer en het vliegtuig, en nergens is dan meer de coronapas nodig. Ook gelden dan weer de normale sluitingstijden in de horeca.

Kuipers liet zien dat de besmettingen weliswaar nog steeds hoog zijn, maar dat de situatie in de ziekenhuizen en op de IC's al weken nauwelijks verandert. "We zijn nu beter bestand tegen het virus, dankzij de vaccins, de boosters en door de doorgemaakte infecties. En ook omdat de omikronvariant minder ziekmakend is."

De aangekondigde versoepelingen, ook die van 25 februari, gaan volgens Kuipers zeker door. De maatregelen worden niet allemaal tegelijk losgelaten om het aantal besmettingen de kans te geven nog verder te dalen. Bovendien kan het niet eerder: de Raad van State en ook de Tweede Kamer moeten zich ook nog uitspreken over de voorstellen.

'Houd rekening met kwetsbaren'

Hij vroeg aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving, die meer risico gaan lopen om besmet te raken nu de maatregelen verdwijnen. "Voor hen breekt een spannende tijd aan. Houd rekening met ze." Mensen in risicogroepen kunnen nog wel ernstig ziek worden door de omikronvariant.

Op 25 februari start ook het carnaval, twee jaar geleden bij het begin van de pandemie een grote besmettingsbron. "Vier het thuis of in het café, maar mijdt grote menigtes", adviseerde Kuipers.

"Ik ben echt optimistisch, maar we moeten wel realistisch blijven", zei de minister. "Corona is nog niet weg. Er kan nog weer een nieuwe variant komen." Kuipers "hoopt van ganser harte" dat dit de laatste coronapersconferentie was, maar 100 procent zekerheid kon hij daar niet over geven.