RIVM: hoogtepunt omikron is achter de rug, daling is begonnen

De omikronvariant is volgens het RIVM aan het uitdoven in Nederland. "Het lijkt erop dat we de bocht genomen hebben en dat we begonnen zijn aan het dalende been van de epidemie", zegt RIVM-viroloog Chantal Reusken. "Er is een daling in het aantal testen en besmettingen, in de rioolmetingen en in de ziekenhuis- en ic-opnames."

De afgelopen week rapporteerde het RIVM 482.695 positieve testen. De cijfers zijn moeilijk te vergelijken met een week eerder, omdat het RIVM toen eenmalig een enorme achterstand wegwerkte. Maar het aantal positieve testen is hoe dan ook gedaald.

Het R-getal, dat aangeeft hoeveel mensen besmet worden door één besmet persoon, is voor het eerst dit jaar gezakt onder de 1. Het meest recente reproductiegetal is van 31 januari en wordt geschat op 0,98. Dat betekent dat het virus, vanwege het feit dat er voldoende veel mensen in Nederland besmet of gevaccineerd zijn, in Nederland niet meer toeneemt.