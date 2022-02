Wekdienst 18/2: Nederland zet zich schrap voor Eunice • Oranjepodium op de 1.000m?

Ga je de weg op? Hier vind je een overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Om te beginnen zal er veel nieuws zijn over storm Eunice. Het KNMI kondigde gisteren al code oranje af en vanaf 14.00 uur, wanneer de storm aan land komt, rijden er geen treinen meer. Storm Eunice brengt een flink hardere wind mee dan storm Dudley, die gisteren al flinke schade aanrichtte.

Een deel van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen gaat vandaag in. De horeca en de cultuursector mogen langer openblijven, tot 01.00 uur 's nachts. Op locaties met minder dan 500 mensen waar het coronatoegangsbewijs op dit moment nodig is, is een mondkapje niet meer nodig. Ook hoeft een vaste zitplaats niet meer en verdwijnt op die plaatsen de anderhalvemeterregel. Lees hier hoe je met kwetsbare mensen omgaat, in deze fase van de pandemie. Voor deze groep zijn dit spannende tijden.

Op de Olympische Spelen in Peking komen schaatsers Thomas Krol, Kai Verbij en Hein Otterspeer in actie op de 1.000 meter. Dat is vandaag het enige onderdeel op de Spelen met Nederlandse deelnemers, maar de medaillekansen zijn er niet minder om: het zou zelfs een volledig Oranjepodium kunnen worden. De 29-jarige Krol is de topfavoriet. Hij is de eerste Nederlander die start, om 10.30 uur in rit 13 tegen de Noor Håvard Lorentzen.

Wat heb je gemist?

Met de huidige energieprijzen betaalt een huishouden komend jaar gemiddeld 2800 euro aan energie. Dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden, een stijging van 86 procent. Grote verschillen tussen huishoudens in energieverbruik en afgesloten energiecontracten vertalen zich naar grote verschillen in energierekeningen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

"Dit is een soort voorspellende berekening die ervan uitgaat dat de energieprijzen dit jaar hetzelfde zijn als in januari en het verbruik onveranderd is", zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. "Die prijzen kunnen natuurlijk veranderen, de winter kan zachter uitvallen dan verwacht of mensen kunnen hun huizen beter isoleren. Het kan wat afwijken, maar het laat wel zien dat de prijzen enorm zijn gestegen."

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

Nederlandse militairen hebben tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog structureel excessief geweld gebruikt. Dat bleek uit een grootschalig onderzoek dat gisteren verscheen. Leo van Bohemen (96) is één van de weinigen die uit eigen ervaring kan vertellen hoe het was als militair tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Hij keek met gemengde gevoelens naar de resultaten van het onderzoekrapport: