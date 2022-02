'Arrestaties bij Canadees truckersprotest, onder wie protestleiders'

De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa zijn begonnen met het arresteren van demonstranten die meedoen aan het zogeheten 'Freedom Convoy'. Twee van de arrestanten zouden de voornaamste organisatoren van de protesten zijn, meldt de Canadese zender CBC News.

Het gaat om Tamara Lich en Chris Barber die worden gezien als de drijvende krachten achter de protestbeweging die de wegen naar het centrum al ruim twee weken blokkeert. De demonstranten zijn boos op de regering van premier Trudeau en zijn aanpak van de coronacrisis.

Dagny Pawlak, een ander kopstuk van de protesten, noemde de arrestatie van Lich in The New York Times "absoluut ongegrond en een schande voor elke liberale democratie, hoewel geen verrassing."

Gisteren kwamen bussen met agenten aan bij het gebied rondom Parliament Hill waar het parlement is gevestigd. Er zijn hekken rondom de parlementsgebouwen geplaatst. Eerder hebben de autoriteiten gewaarschuwd voor arrestaties, inbeslagname van voertuigen en het bevriezen van bankrekeningen. Dat laatste is ook gebeurd bij de gearresteerde protestleider Lich.

De protesten in Canda zijn ook overgewaaid naar Europa. Onder meer in Nederland werd er afgelopen weekend geprotesteerd met vrachtwagens.