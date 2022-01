Truckers blijven toegangswegen tot centrum Ottawa blokkeren

Correspondent Marieke de Vries:

"De sfeer op het plein voor het parlementsgebouw is vandaag weer gemoedelijk. Onder de demonstranten is er wel verdeeldheid ontstaan over hoe het verder moet, nu premier Trudeau niet op hun eisen is ingegaan. Een wat heetgebakerde man zegt dat ze dinsdag, als de parlementaire week weer begint, het parlementsgebouw zullen binnendringen en dat ze daar dan wel naar hun eisen móeten luisteren."

"Anderen zeggen dat ze dat juist niet moeten doen, omdat dat de politici in de kaart speelt. 'Ze willen dat we er slecht op komen te staan, ons wegzetten als agressievelingen. Dat zijn we niet. We houden het vreedzaam.' De truckers zeggen zolang te blijven als nodig is. Dat kan wat hun betreft weken duren."