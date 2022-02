Wekdienst 6/2: Politie legt werk neer tijdens coronaprotest • Allerlaatste 5000 meter Sven Kramer

Ander nieuws uit de nacht

Gewonde na explosie in huis Rotterdam, iets verderop ook woning beschoten: het is niet duidelijk waardoor de explosie, in een woning in de wijk Spangen, is veroorzaakt. Rond hetzelfde tijdstip werd in Spangen ook een woning onder vuur genomen. Gisteren was er in diezelfde wijk ook een explosie. De politie onderzoekt of de incidenten met elkaar te maken hebben.

Zestien lichamen gevonden na vermoedelijk bendegeweld in Mexico: tien lijken werden gewikkeld in doeken op straat achtergelaten. In een andere stad trof de politie lichamen aan in een loods. Twee verdachten zijn aangehouden.

Politie massaal naar station Arnemuiden om vernielingen in trein: mogelijk hebben jongeren die in Goes waren ingestapt een coupé vernield. Agenten noteerden de persoonsgegevens van verschillende reizigers, maar hielden niemand aan.

En dan nog even dit:

Een cursus hypnosetechnieken, snapchattraining of mindfulness op het werk: vanaf 1 maart kan bijna iedereen dergelijke trainingen volgen met subsidie van de overheid. Jaarlijks is er 1000 euro per persoon beschikbaar uit een subsidiepot van ongeveer 200 miljoen euro. Deskundigen verwachten een wildgroei aan cursussen en vragen zich af of de subsidie terechtkomt bij mensen dat er het meest behoefte aan hebben.

"Er gaat een hele grote markt ontstaan, meer nog dan die er al was in allerlei onderwijsdienstverlening en loopbaanadviezen", zegt Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool Groningen. "Dus ik verwacht een wildgroei in opleidingsbedrijven en opleidingen."

De NOS ging langs bij een hypnosetraining die mensen vanaf 1 maart kunnen volgen met het STAP-budget: