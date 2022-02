Zestien lichamen gevonden na vermoedelijk bendegeweld in Mexico

In de centraal gelegen Mexicaanse staat Zacatecas zijn in twee steden in totaal zestien lichamen gevonden. De autoriteiten vermoeden dat ze door bendegeweld om het leven zijn gekomen.

In een plaats werden tien lijken gewikkeld in doeken op straat gevonden. De lichamen van de zes andere slachtoffers hingen in een loods in een stad 50 kilometer verderop.

Twee verdachten zijn aangehouden. Zij vervoerden een dag eerder een ander lichaam. Dat slachtoffer zou mogelijk banden met de andere doden hebben.

Het Mexicaanse Openbaar Ministerie bevestigt op Twitter de vondst van de lichamen.