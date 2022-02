Politie massaal naar station Arnemuiden om vernielingen in trein

De politie in Zeeland is de afgelopen avond massaal uitgerukt naar het station Arnemuiden. Daar stond een trein stil waarin vernielingen waren aangericht. Mogelijk hadden jongeren die in Goes waren ingestapt een coupé vernield.

Agenten noteerden de persoonsgegevens van verschillende reizigers. Tijdens de actie van de politie verzamelden zich tientallen jongeren bij het station, meldt een lokale journalist.

De politie vroeg hun het gebied te verlaten, na wat gemor gaven de jongeren daar gehoor aan. Na zo'n anderhalf uur kon de trein verder rijden richting Vlissingen. Het is niet bekend hoeveel schade er is aangericht in de trein. Niemand is aangehouden.