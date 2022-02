Marokkaanse kleuter Rayan (5) uit put gehaald, maar niet meer in leven

Het 5-jarige jongetje dat sinds dinsdag in Marokko vastzat in een 35 meter diepe put, is eruit gehaald. Kort daarna berichtten Marokkaanse media dat het jongetje is overleden. De Marokkaanse koning heeft zijn condoleances overgebracht aan de ouders van Rayan.

Zie hier de beelden van de reddingsactie in Tamorot: