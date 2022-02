Duizend euro omscholingsbudget: goede stimulans of weggegooid belastinggeld?

Een cursus hypnosetechnieken, snapchattraining of mindfullness op het werk: vanaf 1 maart kan bijna iedereen dergelijke trainingen volgen met subsidie vanuit de overheid. Jaarlijks is er 1000 euro per persoon beschikbaar, uit een totale subsidiepot van ongeveer 200 miljoen euro. Deskundigen verwachten een wildgroei aan cursussen en vragen zich af of de subsidie helpt waar dat het meest nodig is.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de regeling nauwlettend te gaan monitoren en bij te sturen waar nodig. Op dit moment kan het zogeheten STAP-budget nog niet worden aangevraagd, maar verschillende bedrijven en opleidingsinstituten bieden al cursussen aan die vanaf maart met die subsidie kunnen worden gevolgd.

"Er gaat een hele grote markt ontstaan, meer nog dan die er al was in allerlei onderwijsdienstverlening en loopbaanadviezen", zegt Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool Groningen. "Dus ik verwacht een wildgroei in opleidingsbedrijven en opleidingen."

Luxe cursussen

Dat risico ziet Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit ook. "Er wordt geen toets uitgevoerd op de doelmatigheid van het aanbod en op een groot deel ervan is vanuit de overheid ook geen kwaliteitstoezicht. Dat kan potentieel kwalijk worden als er luxe cursussen worden gegeven die door hoger opgeleiden worden gevolgd. Dat is dan toch weggegooid belastinggeld."

Maar minister Karien van Gennip wijst erop dat cursussen die niet arbeidsmarktgericht zijn eruit worden gefilterd. "Een hypnosecursus met het STAP-budget kan alleen worden gevolgd als je hypnotist wil worden en het dus arbeidsmarktgericht is, anders is het budget daar niet voor bedoeld."

Het STAP-budget is volgens de minister "echt bedoeld voor: wat doe ik nu in mijn baan en wil ik daar beter in worden, of wat wil ik als toekomstige baan en wat heb ik daarvoor nodig? Dus bijvoorbeeld digitale vaardigheden zou heel goed kunnen", zegt Van Gennip.

De NOS ging langs bij een hypnosetraining die mensen vanaf 1 maart kunnen volgen met het STAP-budget: