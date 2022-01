Techbedrijven gedagvaard in onderzoek naar Capitoolbestorming

Klokkenluider

In oktober stelde een voormalige medewerker van Facebook dat het sociale netwerk de Capitoolrellen had gevoed, door noodmaatregelen die de verspreiding van desinformatie moesten tegengaan te vroeg uit te schakelen. Facebook-topman Mark Zuckerberg ontkende de aantijgingen, die in zijn ogen "nergens op slaan". Volgens hem investeert het bedrijf juist veel geld in het tegengaan van schadelijke content.