Premier Hamdok stapt op vanwege 'politieke impasse' in Sudan

De Sudanese premier Abdalla Hamdok is afgetreden. Hij heeft dat vandaag bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hamdok sprak van een politieke impasse in Sudan na de militaire staatsgreep van oktober.

Hamdok zei dat een rondetafelgesprek nodig is om tot een nieuw akkoord te komen voor de overgang van Soedan naar een goed functionerende democratie.

De premier werd na de staatsgreep destijds afgezet. Hij werd opgepakt en onder huisarrest geplaatst. In november keerde hij terug als premier, nadat hij en het leger een deal hadden gesloten.

De oud-premier was als oud-VN-functionaris het gezicht van de burgers die de macht delen met het leger sinds de val van oud-dictator Omar al Bashir in 2019. Ze zouden die macht blijven delen in aanloop naar vrije verkiezingen, maar sinds 2019 was het land verre van stabiel.

Massademonstraties

Na de coup van het leger in oktober werd er in binnen- en buitenland gedemonstreerd. In Sudan gingen tienduizenden betogers de straat op en werden wegblokkades opgeworpen in de hoofdstad Khartoem.

Zoals te zien in deze video: