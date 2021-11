'Leger en partijen Sudan sluiten akkoord, Hamdok terug als premier'

Het leger van Sudan en leiders van burgerbewegingen hebben een akkoord bereikt waardoor de afgezette premier Hamdok terug kan keren op zijn positie. Onderhandelaars van de grootste partij van het land, Umma, zeggen dat er is afgesproken dat Hamdok een onafhankelijke regering van technocraten mag vormen en dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. De overeenkomst wordt volgens Umma later vandaag officieel bekendgemaakt.

Hamdok werd vorige maand afgezet na een militaire staatsgreep. Hij werd daarbij ook opgepakt, maar mocht na een dag weer naar huis.

De coup werd in het buitenland sterk veroordeeld. In Sudan werd ook geprotesteerd; honderden betogers gingen de straat op, docenten organiseerden een sit-in en er werden wegblokkades opgeworpen in de hoofdstad Khartoem.

Ruzie sinds verdrijven Bashir

Het hoofd van de militaire raad, generaal Burhan, zei dat de staatsgreep noodzakelijk was om een politieke crisis te voorkomen. Sinds dictator Bashir in 2019 werd verdreven, ruziën het leger en burgerbestuurders over de machtsverhoudingen.

De staatsgreep op 25 oktober gebeurde een maand voor de machtsoverdracht aan een burgerregering, zoals was afgesproken in 2019.