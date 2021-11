Stakingen en betogingen in Sudan, ordetroepen vuren traangas af

Couppleger Burhan sprak dit weekend met de Arabische Liga, een organisatie van 22 Arabische landen. De Liga heeft het Sudanese leger eerder al opgeroepen om zich aan de afspraken over de democratische transitie in het land te houden. Ook de afgezette premier Hamdok zat bij de gesprekken. Over de uitkomst ervan is nog niets bekend.

Hamdok eist dat politici die tijdens de coup werden opgepakt, weer worden vrijgelaten. Ook wil hij dat de machtsverdeling van voor de staatsgreep wordt hersteld.

Eind oktober maakten de militairen onverwacht een eind aan de overgangsregering die sinds 2019 aan de macht was. De staatsgreep gebeurde een maand voor de machtsoverdracht aan een burgerregering, zoals was afgesproken na het omverwerpen van het regime van Bashir.