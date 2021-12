Wekdienst 15/12: Presentatie regeerakkoord • Kamerdebat over coronamaatregelen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wordt vanmiddag gepresenteerd. Vanochtend bespreken de fracties nog "punten en komma's", waarna eventueel nog wat kleine aanpassingen worden gemaakt.

De Tweede Kamer debatteert over de coronamaatregelen die Rutte en De Jonge gisteravond op de persconferentie bekendmaakten. De premier en minister maakten onder meer bekend dat de huidige maatregelen tot halverwege januari verlengd worden, en dat de basisscholen met de kerstvakantie een week eerder sluiten.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet moet zich in een kort geding verantwoorden omdat hij de coronamaatregelen van het kabinet vergeleek met de Holocaust.

Wat heb je gemist?

Er is onbegrip bij basisscholen over de gisteren afgekondigde maatregel om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen. De PO-Raad, de brancheorganisatie voor het primair onderwijs vindt dat de late besluitvorming van het kabinet onnodig veel onrust met zich meebrengt voor scholen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen. "Het water staat scholen en onderwijspersoneel aan de lippen. Bij heldere en tijdige besluitvorming was het mogelijk geweest alles goed te regelen", zegt voorzitter Freddy Weima.

Bij ondernemers leidt de verlenging van de huidige coronaregels tot teleurstelling, maar er is ook opluchting dat de steunpakketten worden verlengd. Zo trekt het kabinet nog eens 4,4 miljard euro uit om de teruggelopen inkomsten door de avondlockdown bij ondernemingen te compenseren.

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad stellen dat de duur van de coronacrisis begint zijn tol te eisen. Ze dringen bij het kabinet aan op een langetermijnvisie. Meer over de nieuwe maatregelen in ons liveblog.

Ander nieuws uit de nacht:

Britse premier Johnson onder vuur binnen eigen partij om coronaplannen: Binnen Johnsons Conservatieve partij hebben tientallen parlementariërs in het Britse Lagerhuis tegen de nieuwe maatregelen gestemd. Ze werden wel aangenomen, dankzij oppositiepartij Labour.

Journalist mishandeld door beveiligers vicepresident Suriname: De journalist zegt dat zijn telefoon hardhandig werd afgepakt en dat hij in een wurggreep tegen de grond is gewerkt toen hij een foto wilde maken van vicepresident Ronnie Brunswijk.

Overheidsfonds voor waterschade sluit: Mensen en bedrijven met onverzekerbare waterschade door de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant kunnen zich vandaag nog melden. Tot nu toe is ruim 5 miljoen euro uitgekeerd, maar het omzetverlies dat veel bedrijven in het getroffen gebied hebben, blijft onvergoed.

En dan nog even dit:

De geluiden van de Congolese rumba zijn door Unesco toegevoegd aan de lijst met culturele schatten van de wereld. De Democratische Republiek Congo en de Republiek Congo dienden de muziekstijl in oktober samen in bij het culturele en wetenschappelijke agentschap van de Verenigde Naties.

De rumba uit Congo heeft volgens de indieners een uniek geluid door de samenvoeging van het drummen van de tot slaaf gemaakte Afrikanen en de melodieën van Europese kolonisatoren.

Het bekendste rumbalied is misschien wel de Independence Cha Cha, een oud volkslied voor Afrikaanse antikoloniale bewegingen: