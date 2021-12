Coronamaatregelen verlengd en mogelijk volgen er snel meer

"Hou je op bezoek bij opa en oma extra goed aan de maatregelen. Probeer contact tussen kinderen en 70-plussers zo veel mogelijk te voorkomen. Dus niet met de kleinkinderen knuffelen onder de kerstboom." Mensen van 70 jaar en ouder komen veel vaker in het ziekenhuis als ze corona oplopen.

De basisscholen gaan een week eerder dicht, lekte vandaag al uit. Volgens Rutte zijn daarover "heel intensieve en moeilijke gesprekken" gevoerd in het kabinet. Het leidt mogelijk weer tot leerachterstanden en voor ouders is het ronduit lastig. "Maar we konden het signaal over de omikron-golf niet negeren."

Op dit moment veroorzaakt de omikron-variant ongeveer 1 procent van de besmettingen in Nederland. "Dat lijkt weinig, maar het gaat heel snel stijgen", zei De Jonge. Zo is in Amsterdam al 3 procent van de besmettingen veroorzaakt door omikron. Er is nog veel niet bekend over de nieuwe variant, maar zeker is dat die veel besmettelijker is dan de huidige varianten van het virus.

Eind januari iedere volwassene een booster

De dreigende nieuwe golf is volgens het kabinet een goede reden om de boostercampagne verder te versnellen. Al over ruim een maand, in de tweede helft van januari, moet iedereen van 18 jaar en ouder een boosterprik gekregen kunnen hebben. Volgens het ministerie gaat het om zo'n 8,5 miljoen mensen.

Eind volgende week zijn alle 45-plussers al uitgenodigd voor een boosterprik, beloofde De Jonge. De regel dat iedereen in de zevende maand na de laatste prik een booster krijgt, wordt losgelaten. Het doel is om vanaf nu iedereen al na drie maanden zo'n prik te geven.

