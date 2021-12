Avondlockdown blijft, scholen eerder dicht: dit zijn de coronamaatregelen

Premier Rutte riep ouders op niet allerlei activiteiten te ondernemen als alternatief voor school en ook de grootouders niet in te schakelen om op de kinderen te passen, juist omdat ouderen risico lopen op een ernstige infectie als ze door hun kleinkinderen besmet worden: "Even niet naar de ballenbak en even niet naar opa en oma. Ik realiseer me dat we opnieuw veel vragen van iedereen. Daarom dank en respect voor allemaal."

Voor ouders met een cruciaal beroep moet er opvang beschikbaar zijn op de scholen. Als dat maandag nog niet geregeld is, mogen scholen die dag nog open blijven. Op 10 januari is de kerstvakantie voorbij. Vooralsnog is het gewoon de bedoeling dat leerlingen dan weer naar school gaan.

Buiten de scholen blijven de huidige maatregelen van kracht. Dat betekent dat de horeca om 17.00 uur moet sluiten, net als bijvoorbeeld bioscopen, theaters en niet-essentiële winkels, hoewel al die sectoren hebben aangedrongen op uitzonderingen wat betreft openingstijden.

Binnen in winkels en in het ov blijft de mondkapjesplicht gelden. Dat geldt ook voor binnenlocaties waar men geen zitplaats heeft. Bij een geplaceerd evenement of in de horeca mag het mondkapje af als men zit.