Basisschool weer dicht: 'Ben verbluft, dit is niet haalbaar'

Een langere, vervroegde kerstvakantie voor basisscholen hing al weken in de lucht, maar vandaag is er dan toch besloten om vanaf volgende week dicht te gaan. Koepelorganisaties, ouders van kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang zijn niet onverdeeld enthousiast.

Herma Elsinga uit het Drentse Norg is werkzaam in de zorg en alleenstaande moeder. Ze weet niet waar ze haar kinderen moet brengen als ze naar haar werk moet. "Ik heb twee kinderen van 6 en 10 jaar oud. Al mijn vrije dagen zijn op, doordat mijn kinderen naar huis of in quarantaine moesten. Op zo'n korte termijn kan ik niets regelen."

Het is niet de bedoeling dat ze naar opa en oma gaan en noodopvang is er ook niet, gaat ze verder. "Mijn werkgever is hier helemaal niet blij mee. Die zit ook met de handen in het haar. Die ziet het al gebeuren. Ik ben niet snel boos, maar ik ben verbluft. Dit is niet haalbaar."