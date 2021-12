Congolese rumba toegevoegd aan werelderfgoedlijst Unesco

De Independence Cha Cha werd voor het eerst gespeeld in Brussel, op een avond in 1960. Op dat moment vonden onderhandelingen plaats waarin besproken werd of Congo onafhankelijk van België werd. Dat gebeurde vier maanden later.

61 jaar later blijft de rumba de kern van de Afrikaanse muziek, schrijft persbureau Reuters. "De president van de republiek verwelkomt met vreugde en trots de toevoeging van de Congolese rumba aan de lijst", twitterde het kantoor van president Felix Tshisekedi van de Democratische Republiek Congo.

Het grote festival van Tarija

Unesco beslist de komende dagen welk ingezonden immaterieel erfgoed nog meer aan de lijst wordt toegevoegd. Naast de rumba heeft de commissie tot nu toe nog twaalf andere tradities erkend als immaterieel werelderfgoed; onder meer het grote festival van Tarija in Bolivia. Dat feest wordt elk jaar gevierd ter ere van de katholieke heilige Sint Rochus.

De valkerij - het africhten van valken voor de jacht - is erfgoed dat bij meerdere landen hoort, waaronder België en de Verenigde Arabische Emiraten. Aan die lijst zijn nu extra landen toegevoegd, onder meer Nederland. Nederlandse valkeniers proberen het al sinds 2012 voor elkaar te krijgen dat ze op de 'valkerij-lijst' van Unesco komen te staan.