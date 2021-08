Koloniën van Weldadigheid overspoeld door toeristen na werelderfgoedstatus

Bij zowel Museum De Proefkolonie als het Gevangenismuseum in Veenhuizen zitten vandaag alle tijdsloten vol. In het geval van het Gevangenismuseum stromen de reserveringen ook voor de komende dagen binnen. "We moeten soms helaas wel 'nee' verkopen", zegt Marjolein Bos van het Gevangenismuseum.

"We krijgen veel mailtjes en telefoontjes van mensen die toch hopen nog te kunnen komen. Tegen hen zeggen we: 'Houd onze website in de gaten'. Soms zijn er nog wat annuleringen, dan kunnen we nog wat bezoekers kwijt. Maar anders moeten we het advies geven om één of twee dagen later te komen."

Volgens Bos en Verboom-Prikken is het door de vakantieperiode en corona al druk, maar leidt de onlangs verkregen werelderfgoedstatus tot extra belangstelling. "Vorig jaar was het ook al druk door de reserveringssystemen die we moesten hanteren vanwege corona en de vele vakantiegangers in eigen land, maar sinds afgelopen week is het wel echt geëxplodeerd", zegt Bos. Verboom-Prikken beaamt dat. "Zelfs donderdagavond was het druk."

Druk op vrijwilligers

Vrijwilliger Verboom-Prikken merkt dat er vanwege alle toeloop meer wordt gevraagd van de vrijwilligers. "Ik maak ook de roosters van de vrijwilligers en ik ben gisteren de hele dag bezig geweest, omdat we echt meer vrijwilligers nodig hebben. Eerder werkten ze een keer in de week en hooguit twee keer. Nu vier keer in de week en af en toe eens vijf keer. Maar we klagen niet want we zijn blij met de Unesco-status."

Het is nu druk maar Bos verwacht niet dat dat zal aanhouden. "We hopen dat het een beetje een middenweg wordt. Er zullen wel echt meer mensen naar de Koloniën van Weldadigheid komen. Zo'n werelderfgoedstatus is geweldig natuurlijk, maar we willen er wel op een goede en verantwoorde manier mee omgaan en kijken hoe we die bezoekers kunnen opvangen."

Verboom-Prikken ziet nog wel wat haken en ogen, ook los van de roosters. De weg naar het koloniehuisje is bijvoorbeeld niet bedoeld voor toeristen. "Maar ze rijden hier toch en het is een niet geasfalteerde weg. Ook zijn hier amper overnachtingsmogelijkheden", voegt ze eraan toe. "Daar moet nog aan gewerkt worden."