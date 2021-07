Ook Neder-Germaanse Limes toegevoegd aan Werelderfgoedlijst Unesco

De restanten van de Neder-Germaanse Limes, de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk, worden toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Nederland en Duitsland hadden de tweeduizend jaar oude grens gezamenlijk ingediend bij de VN-cultuurorganisatie.

Gisteren besloot Unesco al de Koloniën van Weldadigheid toe te voegen aan de Werelderfgoedlijst. Ook de bestaande vermelding van de Stelling van Amsterdam werd significant uitgebreid met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naast prestige en erkenning leidt zo'n vermelding ook tot een reeks verplichtingen om het erfgoed te beschermen volgens strikte Unesco-standaarden.

Andere delen van de Limes, in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, staan al op de Werelderfgoedlijst. De beslissing over een eventuele vermelding van restanten in Oostenrijk, Hongarije en Slovenië wordt later genomen.

Sporen zichtbaar gemaakt

Vanaf 19 voor Christus startte de ontwikkeling van de Neder-Germaanse Limes, die voornamelijk als taak hadden het Romeinse Rijk te beschermen tegen de noordelijke Germaanse stammen.

De Romeinse noordgrens volgt grotendeels de loop van de Rijndelta, vanuit Keulen via Arnhem en Utrecht, om vervolgens in de zee uit te komen bij Katwijk. In Nederland werden zo'n twintig forten gebouwd, die castella werden genoemd. Daartussen werden talloze wachttorens gebouwd.

Langs de voormalige noordgrens van het Romeinse Rijk zijn veel oude sporen zichtbaar gemaakt door opgravingen of markeringen in het landschap. Volgens Unesco laten deze forten, legioensbases en wachttorens zien hoe innovatief de Romeinse militairen waren en hoe er werd omgesprongen met het grillige rivierenlandschap.

Onderdeel van groter geheel

Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, reageert verheugd op de erkenning van de Romeinse geschiedenis van delen van Nederland. "Dat het land zo lang, en zo lang geleden al, onderdeel was van een veel groter geheel, is zeer belangrijk voor onze blik op de geschiedenis en onze plek in de wereld."

Ook de Stichting Werelderfgoed Nederland vindt de erkenning "meer dan terecht". "Langs deze grens zijn heel veel archeologische bodemschatten gevonden uit die tijd. Nergens zijn bijvoorbeeld zoveel goed bewaarde schepen opgraven als in Nederland", zegt voorzitter Boris van der Ham.