Journalist mishandeld door beveiligers vicepresident Suriname

Beveiligers van de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk hebben op hardhandige wijze de telefoon afgepakt van een journalist van De Ware Tijd, de grootste krant van Suriname. De journalist, Jason Pinas, wilde foto's maken van de vicepresident, maar werd vervolgens door de veiligheidsmensen in een wurggreep gehouden en tegen de grond gewerkt, zegt hij tegen de website Starnieuws. Hij heeft aangifte gedaan.

Het incident gebeurde voor het parlementsgebouw in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Pinas fotografeerde de vicepresident daar nadat hij in zijn auto was gestapt. Brunswijk was daar niet van gediend en er ontstond onenigheid. Daarbij is Pinas door een groep beveiligers van de vicepresident in zijn kraag gegrepen. Uiteindelijk pakten ze ook zijn telefoon af.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) spreekt van een "lafhartige mishandeling" waarover de vereniging "geschokt, verontwaardigd, maar vooral diep teleurgesteld is". Volgens SVJ-voorzitter Carla Boetius is sprake van een schending van de persvrijheid en democratie in Suriname.

'Goed fatsoen'

Pinas is na het incident voor medische behandeling naar de eerste hulp van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo gebracht. Tegen lokale media zei hij enkele uren na het incident dat hij nog altijd pijn had in zijn nek, hoofd en arm.

"Ook al zou ik geen foto hebben mogen maken, dan nog zou het van goed fatsoen getuigen dat de vicepresident zich netjes houdt", vindt de verslaggever, die eerder dit jaar ook al een aanvaring had met de vicepresident. Brunswijk wilde toen niet antwoorden op een vraag van Pinas tijdens een persconferentie.

Ethische code

De vicepresident heeft in een reactie op het incident verklaard dat hij de persvrijheid hoog in het vaandel heeft staan, maar dat journalisten weten hoe ze zich moeten gedragen. "Wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten eerlijk zijn. Journalisten hebben ook hun ethische code", zei hij in het parlement. Volgens Brunswijk moeten verslaggevers niet te dichtbij komen, omdat veiligheidsmensen dan niet meer weten wie de journalist is.

De vicepresident verklaarde dat Pinas tot in zijn auto was gekomen om een foto te maken. Brunswijk zou de journalist vervolgens hebben gevraagd wat hij daar deed. "De veiligheid heeft de man gepakt en hem afgevoerd", voegde hij toe. De vicepresident zegt verder niet verantwoordelijk te zijn voor het handelen van zijn beveiligers.