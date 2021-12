Nicaragua breekt met Taiwan en kiest voor China

Nicaragua heeft zijn diplomatieke relatie met Taiwan verbroken en die met China hersteld. Dat is een tegenvaller voor de VS, omdat China zijn invloed in Latijns-Amerika uitbreidt en de Amerikaanse bondgenoot Taiwan verder isoleert.

Nicaragua stuurde zijn minister van Financiën en twee zoons van president Ortega naar de Noord-Chinese stad Tianjin om de overeenkomst te bekrachtigen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Nicaragua de "juiste keuze" heeft gemaakt. China ziet Taiwan als een afvallige provincie en erkent het land niet. Landen die dat wel doen of stappen in die richting zetten, kunnen op tegenwerking vanuit Peking rekenen.

Er zijn veertien landen waarmee Taiwan volwaardige diplomatieke betrekkingen onderhoudt.

Geen democratisch besluit

In Nicaragua is dictator Daniel Ortega president. Hij won vorige maand de verkiezingen, nadat de zeven belangrijkste oppositieleden waren vastgezet. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken dreigde daarna met sancties tegen personen rond Ortega.

De VS veroordeelt het verbreken van de banden met Taiwan door Nicaragua. De Amerikanen zeggen dat het geen democratisch genomen besluit is, omdat de regering van Nicaragua niet door vrije verkiezingen aan de macht is gekomen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Nicaragua de banden met Taiwan verbreekt. Dat gebeurde ook al in 1985 in de eerste ambtstermijn van Ortega. In 1990 werden ze door zijn opvolger Barrios de Chamorro hersteld.