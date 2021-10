Zo gaat China steeds een stapje verder tot Taiwan is ingelijfd

Zestien oorlogsvliegtuigen op zondag, 39 op zaterdag en 38 straaljagers en bommenwerpers vrijdag. Zelden heeft China in korte tijd zo veel militaire toestellen langs Taiwan laten vliegen. "Dit was op alle vlakken een ongekend weekend", zegt NOS-correspondent Sjoerd den Daas.

Er vlogen namelijk ook veel meer bommenwerpers dan gebruikelijk mee. Ook opvallend was dat de militaire oefeningen nu eveneens 's avonds en 's nachts waren. In ruim een jaar heeft China nog nooit zulke aantallen militaire toestellen in de buurt van Taiwan laten vliegen.

De vliegtuigen kwamen overigens niet binnen het luchtruim van Taiwan. Ze vlogen door de zogenoemde Air Defense Identification Zone (ADIZ), dat is de zone waarbinnen vliegtuigen zich moeten identificeren. Die van Taiwan overlapt voor een deel ook met de ADIZ van China.

Nog een stapje

"De gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn weer een stap verder in de strategie van Peking om de grenzen op te zoeken en die vervolgens te vervagen", zegt Ties Dams, gespecialiseerd in China's geopolitiek bij Clingendael. "Over een paar maanden zal er weer een nog gedurfdere stap volgen."

Uiteindelijk heeft president Xi hierbij één doel: hij wil Taiwan opnieuw inlijven. Daarvoor tast China, bijvoorbeeld met militaire oefeningen, steeds af hoe ver het kan gaan met provocaties. Want de VS houdt Taiwan militair de hand boven het hoofd.

"China wordt steeds assertiever en test wat de reactie van de Amerikanen is", zegt Rob de Wijk, oprichter van denktank The Hague Centre for Strategic Studies. Vanzelfsprekend heeft Washington het passeren van de Chinese straaljagers langs Taiwan veroordeeld. Maar de grote vraag is uiteindelijk hoe hoog de twee supermachten, en daarmee ook Europese landen, bereid zijn het conflict op te laten lopen.