Verkiezingen in Nicaragua maar dat zittend president Ortega wint staat vast

In Nicaragua gaan mensen vandaag naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Maar de uitslag van de verkiezingen lijkt al vast te staan. De zittend president Daniel Ortega zal opnieuw het Midden-Amerikaanse land leiden nu hij de oppositie monddood heeft gemaakt en de belangrijkste oppositieleden heeft vastgezet.

De voormalige guerrilla Ortega, die in 1979 met medestrijders van het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront een einde maakte aan de dictatuur van Anastasio Somoza, wordt dan voor de vierde opeenvolgende termijn de president. Met zijn vrouw Rosario Murillo, die ook vicepresident is, opnieuw aan zijn zijde.

"Iedereen op het stembiljet is ofwel de president of lid van een van de partijen die zo minuscuul zijn dat ze geen verschil kunnen maken", zegt Julienne Weegels in het NPO Radio 1-programma Met het Oog op Morgen. Ze is onderzoeker van het Centrum voor Latijns-Amerikastudies van de UvA. "Die partijen zijn eigenlijk al helemaal gelieerd aan Ortega."

Alleen de opkomst bij de verkiezingen kan nog een indicatie geven van hoe groot het verzet is tegen Ortega. Vanuit oppositiekringen is opgeroepen om of niet te gaan, of om een ongeldige stem uit te brengen.

Oppositie in cel

De linkse Ortega is sinds 2007 aan de macht in het Midden-Amerikaanse land, nadat hij tussen 1985 en 1990 ook al de president was. In 2018 braken er grote maatschappelijke protesten uit tegen zijn bewind, die hij met harde hand liet neerslaan.

Honderden mensen kwamen om bij die protesten. De aantallen lopen uiteen van tweehonderd tot vijfhonderd. Sinds die protesten heeft Ortega het land volledig in zijn grip. In mei en juni van dit jaar werden oppositieleden opgepakt die bezig waren met de voorbereidingen voor de verkiezingen.

In totaal zijn ongeveer veertig oppositieleden, onder wie zeven presidentskandidaten in de cel gezet. "Zowel logische vijanden als voormalige bondgenoten zijn vastgezet", zegt Weegels. "Eigenlijk iedereen die hem een strobreed in de weg legt, heeft hij bij voorbaat opgepakt."

'Schijnvertoning'

Maar ook mensen uit de zakelijke wereld en journalisten zitten vast. Volgens Weegels is de grootste krant van het land in augustus stopgezet na invallen van de politie. "Dat was het laatste medium dat nog enigszins onafhankelijk was." Buitenlandse journalisten mogen het land niet in om verslag te doen.

De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken noemde de verkiezingen "een schijnvertoning" en beschuldigde Ortega en zijn vrouw Murillo van het opzetten van een "autoritaire dynastie". De Amerikanen hebben, net als de Europese Unie, sancties ingesteld tegen individuele kopstukken van het regime.