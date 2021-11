China beperkt banden met Litouwen na rel over Taiwan

China beperkt de diplomatieke banden met Litouwen, nadat dat land had besloten om Taiwan een officieuze ambassade te laten openen in de hoofdstad Vilnius. De diplomatieke post werd deze week in gebruik genomen.

Het openen van het kantoor ligt gevoelig omdat Taiwan door China wordt beschouwd als afvallige provincie. De Taiwanese regering beschouwt het eiland als onafhankelijk van het vasteland.

Volgens China heeft Litouwen met deze actie de soevereiniteit van het land ondermijnd. "We moedigen Litouwen aan om deze fout te corrigeren", zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot die tijd wordt de ambassade geleid door een zaakgelastigde, in plaats van de hoger geplaatste ambassadeur.

Sancties

Taiwan liet eerder al weten dat het kantoor gaat opereren onder de naam 'Taiwan', en niet onder de naam 'Taipei', de hoofdstad van het land, zoals in andere landen het geval is. China reageerde toen ontsteld op die plannen; de Aziatische grootmacht riep de ambassadeur terug en voerde economische sancties in.

Litouwen zegt in een reactie dat het het besluit van China betreurt. "De beslissing om een Taiwanese vertegenwoordiging in ons land te accepteren, is gestoeld op economische belangen", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het land zegt dat het vasthoudt aan het één-China-beleid, waarin Taiwan officieel dus onderdeel is van China, maar wel het recht heeft om de samenwerking met Taiwan uit te breiden.