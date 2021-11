Maatregelen en gedrag: 'Effect is moeilijk te voorspellen'

Epidemioloog Mirjam Kretzschmar van het UMC Utrecht ziet wel een duidelijker idee achter de maatregelen. "Het verlagen van sluitingstijden kan echt wel meer resultaat opleveren. Epidemiologisch gezien zou het ook geholpen hebben als de contacten op school werden teruggebracht, maar dat is maatschappelijk onwenselijk en zorgt voor veel onrust."

"Daarbij moet je je ook realiseren dat ouders niet allemaal thuisblijven als de scholen dichtgaan", vult Ten Bosch aan. "Welke kinderen gaan er bijvoorbeeld naar opa en oma? Dan kunnen kwetsbare ouderen mogelijk ook weer aan het virus worden blootgesteld."

De maatregelen gelden vooralsnog voor drie weken, met een "weegmoment" op 14 december. De druk op de ziekenhuizen wordt er voorlopig hoe dan ook niet minder om, zegt Kretzschmar. "Binnen drie weken kun je nog niet veel effect op de ziekenhuisbezetting verwachten."

Boosters en meer onderzoek

LUMC-epidemioloog Rosendaal is minder somber over het verdere verloop van de epidemie. "Ik denk dat deze winter nog wordt ingezet op meer vaccineren en dat daarna de 2G-regel wordt ingevoerd", zegt hij. Wat er daarna gebeurt, is moeilijker te voorspellen, zegt Rosendaal; zo had de komst van de deltavariant ook grote invloed op het verloop van de pandemie. "Maar ik heb al eerder gezegd dat ik verwacht dat in de herfst en winter volgend jaar de maatschappij niet zozeer ontwricht zal zijn als nu. Het komt wel terug, maar we zullen er minder last van hebben. Dit is de laatste ruk waarin iedereen ermee in aanraking komt, en dan worden er steeds minder mensen ziek."

Kretzschmar van het UMC Utrecht zegt dat ook boostervaccinaties een gunstig effect kunnen hebben op het verloop van de pandemie. "Het zetten van boostervaccinaties moet zo snel mogelijk gebeuren. Het is goed om te versnellen voor de kwetsbare groepen."

"De vraag is ook hoe lang het duurt voordat de 1,2 miljoen ongevaccineerden met het virus in aanraking komen", zegt Ten Bosch tot slot. "Als wetenschapper wil je graag weten wat maatregelen gaan doen. Of je de contacten met 25 procent kunt verminderen of 'maar' met bijvoorbeeld 16 procent, daartussen zit een wereld van verschil. Het is gewoon onzeker hoe beleid zich in gedrag vertaalt."