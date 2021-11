Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen: 1,5 meter in horeca, mondkapjes op school

Het demissionaire kabinet bevestigt dat er vanaf zondag een avondlockdown komt. Op een persconferentie zeiden premier Rutte en minister De Jonge dat de maatregel geldt voor ten minste drie weken, en is bedoeld om het aantal nieuwe besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames af te remmen. De maatregelen komen bovenop die van twee weken geleden, toen de vorige persconferentie plaatsvond.

Vandaag en gisteren was er voor het eerst sinds begin oktober een lichte daling te zien in het aantal positieve tests, maar gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 22.258 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 19 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Scholen blijven open

De avondlockdown gaat zondagmiddag voor het eerst in en duurt van 17.00 uur tot 05.00 uur 's ochtends. Horeca, 'niet-essentiële' winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen moeten dan hun deuren sluiten. Ook mag er vanaf 17.00 uur geen amateursport meer worden beoefend.