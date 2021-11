Kabinet waagt zich even niet meer aan voorspellingen over corona

Een "worsteling", "uitermate complex" en "ik heb fouten gemaakt". Sombere woorden van demissionair premier Rutte in de persconferentie over de nieuwe strenge coronamaatregelen vanavond. En dat gold ook voor minister De Jonge van Volksgezondheid. "De werkelijkheid is minder maakbaar dan ik dacht."

Rutte begon de persconferentie met een herinnering aan een coronapersconferentie een jaar geleden, in november 2020. Er gold een tijdelijke lockdown, er was nog geen vaccin, maar er klonk wel optimisme. Rutte zei destijds: "De trend is dalend en dat is positief" en "De cijfers laten zien dat de maatregelen werken".

Uit de pandemie prikken

Nu is zo'n 85 procent van het aantal Nederlanders gevaccineerd, maar moet er weer veel op slot. Na de zomer zijn veel basisregels versoepeld, de anderhalvemeterregel werd losgelaten. "Toen dachten we dat de meeste strenge regels voorbij zouden zijn, maar de realiteit is anders", zegt Rutte nu. "We hadden de gedachte dat we ons uit de pandemie zouden kunnen prikken. Dat bleek niet zo te zijn."

