Boosterprik 'duurt te lang', Limburgse instellingen prikken bewoners zelf

Wie in een verpleeghuis woont en een eigen huisarts heeft, moet nog wachten op een oproep voor een boosterprik. Dat duurt te lang, vinden kleine zorginstellingen in Zuid-Limburg. Deze week namen ze het heft in eigen handen.

Op acht verschillende locaties in onder meer Schinnen en Sittard krijgen zo'n 300 bewoners nu alvast hun boostervaccinatie. Volgens de planning van de GGD zouden ze tussen januari en maart en de beurt zijn. En dat terwijl Zuid-Limburg dé corona-brandhaard van Europa is.

"Van de 45 bewoners van wie ik hoofdbehandelaar ben, zijn er in anderhalve week twaalf mensen overleden", zegt Christophe van Dijken, Specialist Ouderengeneeskunde. "Natuurlijk blijven dokters dan rustig. Maar als je dan wéér families moet gaan begeleiden, wéér ziet hoe moeilijk het is, wéér afscheid moet nemen. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten."

Verwachting

Op dit moment zijn in Nederland 934 besmette locaties van zorginstellingen, dat is bijna veertig procent van alle verpleeghuizen. In Zuid-Limburg gaat het om bijna 60 procent van de locaties.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de oversterfte toeneemt. Vorige week overleden ruim 1500 bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Dat zijn er 425 meer dan verwacht. De meest waarschijnlijke oorzaak is corona.

De meeste verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten met een eigen medische dienst zijn inmiddels begonnen met het prikken van bewoners. De thuiswonende mensen worden bij de GGD geprikt. Op dit moment zijn de 80+-ers aan de beurt bij de GGD, van oud naar jong. De verwachting is pas in januari 2022 de 60 tot 79 jarigen aan de beurt zijn.

Demissionair minister Hugo de Jonge maakte tijdens de persconferentie bekend dat zoveel mogelijk ouderen voor het eind van het jaar een boosterprik aangeboden krijgen. Zo gaat defensie met 750 medewerkers helpen bij het vaccineren. Ook worden studenten ingezet.

'Juridische hobbels en bureaucratie'

Bij de GGD wordt hard gewerkt, onderstreept Christophe van Dijken, maar volgens de planning zouden bewoners met een eigen huisarts tussen januari en maart aan de beurt zijn. "Ik kon dat niet accepteren, omdat het nu al zo ernstig is hier in de verpleeghuizen."

Het in gang zetten van de organisatie was niet moeilijk, zegt projectleider Lianne van Goch. "Wat ons in de weg staat zijn juridische hobbels en bureaucratie. En belang van de snelheid die her en der wel gemist wordt."

Afgelopen week stuitten de zorginstellingen nog op een juridisch knelpunt. Wie een vaccin voorschrijft, moet zelf prikken of registreren. Bij de GGD lukte het niet om dit in zo'n korte tijd voor elkaar te krijgen. Bovendien zit de GGD aan de landelijke planning vast.

Specialist Ouderengeneeskunde Van Dijken: "We hebben het nu zo kunnen afspreken dat ik de registratie doe en de prikkers heb. De GGD levert de vaccins."