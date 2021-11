Experts: najaarsgolf volgend jaar waarschijnlijk, alles loslaten kan niet meer

Maar gaat een hogere vaccinatiegraad en natuurlijke immuniteit genoeg zijn om volgend najaar alles los te laten? Nee, denken de meeste experts. "We hebben weinig voorbeelden van het succesvol uitroeien van een luchtweginfectie", stelt Coffeng. Infectieziekten-modelleur Marino van Zelst is nog pessimistischer: "Ik ben er nog niet van overtuigd dat het virus alleen in het najaar zal oplaaien. Ook in de zomer zou dat nog kunnen gebeuren."

De enige die er echt anders over denkt is epidemioloog Frits Rosendaal. "Bij de Spaanse griep was het na drie golven ook grotendeels voorbij. Het kwam elk jaar terug, maar zonder de maatschappij te ontwrichten. Als genoeg mensen besmet zijn geweest of gevaccineerd, is het reservoir een stuk leger. Het virus gaat dan nog maar langzaam rond omdat het weinig mensen kan vinden om te besmetten." Bij het huidige hoge aantal besmettingen zou dat evenwicht volgens hem al na deze golf kunnen worden bereikt.

Van Zelst vindt dat een illusie, omdat mensen waarschijnlijk niet langdurig immuun blijven. "Mijn huisgenoot is besmet geweest, twee keer gevaccineerd en nu opnieuw besmet", vertelt hij ter illustratie.

Over het bereiken van groepsimmuniteit heeft dan ook niemand het meer, omdat inmiddels duidelijk is dat dat onhaalbaar is geworden. "De deltavariant is te besmettelijk. En het vaccin beschermt te weinig tegen besmettingen", concludeert Tostmann. "Als iedereen nu gevaccineerd is, zitten we op een immuniteitsgraad van 50 procent, terwijl we met de deltavariant een veel hoger percentage nodig hebben", rekent ze voor.

Ook als iedereen gevaccineerd is, zal het virus dus nog rondgaan. Al zal dat wel enorm veel verschil maken in het aantal ziekenhuisopnames.

Iedereen een boosterprik

Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond is net iets optimistischer dan de meeste van haar collega's. Ze houdt nog rekening met een gunstig scenario, waarbij iedereen komende zomer een boosterprik kan krijgen. Daardoor maken mensen nieuwe antistoffen aan, zodat een nieuwe golf besmettingen voorkomen kan worden.

Maar of dat realistisch is durft ze niet zeggen. "Hoelang blijven die antistoffen aanwezig? Uiteindelijk gaat het weer naar beneden." Bovendien vindt ze dat eerst arme landen de kans moeten krijgen om te vaccineren, voordat rijke landen iedereen een booster gaan geven.

Ook voor epidemioloog Quirine ten Bosch is de boosterprik het enige dat ze kan bedenken dat komend jaar in theorie het verschil zou kunnen maken. Maar dan moet een boosterprik de immuniteit wel heel goed opkrikken.

"Uiteindelijk zal het virus waarschijnlijk endemisch worden. Het blijft in de samenleving, waarbij er in de winter een hele kleine opleving zal zijn en in de zomer het weer weg is." Of dat evenwicht komend jaar al wordt gevonden, durft ze niet te voorspellen.