Wat staat er op het spel bij digitale topontmoeting tussen Xi en Biden?

Biden blijft benadrukken dat hij zich "duidelijk en eerlijk" uitspreekt tegen president Xi. Bijvoorbeeld over zijn afkeer van China's autocratische systeem, zijn zorgen over mensenrechten in Xinjiang en Hong Kong en de druk op Taiwan. Dat is voor Biden deels een binnenlands mantra, om het stijlverschil met zijn voorganger Trump te benadrukken. Maar hij maakte deze belofte ook waar, tijdens eerdere ontmoetingen.

Want volgens Biden is de competitie met China deels ook een systeemstrijd. "Dit is een strijd tussen democratie en autocratie in de 21ste eeuw", zei hij kort na zijn aantreden. "Wij moeten bewijzen dat democratie werkt." Biden ziet dit als Amerika's historische opdracht: "Zodra een Amerikaanse president zwijgt over democratie en mensenrechten, zullen wij onze legitimiteit verliezen"."

China: wij zijn niet meer klein te krijgen

Correspondent Sjoerd den Daas gaat verder: "De verwachtingen zijn laag, de tegenstellingen groot aan de vooravond van deze eerste virtuele ontmoeting. Dat er al gepraat wordt, lijkt in deze fase de grootste winst.

Na de twee telefoongesprekken lijkt het videogesprek met Biden op het eerste oog geen grote stap omhoog op de diplomatieke ladder. Maar partijbaas en president Xi Jinping heeft de Volksrepubliek sinds januari 2020, toen corona net was uitgebroken, niet meer verlaten. Ook voor de G20 en de daaropvolgende klimaattop in Glasgow maakte hij geen uitzondering. Een top mag deze ontmoeting niet heten, maar in deze fase is beeldbellen tussen de twee leiders het hoogst haalbare.

Dat er wat te bespreken valt, is evident. Het is de Chinezen een doorn in het oog dat de Verenigde Staten in wat zij zien als hun achtertuin, de Zuid-Chinese Zee, patrouilleert en militaire oefeningen uitvoert. Maar de strijd concentreert zich vooral ook rond Taiwan.

In de afgelopen maand vloog een recordaantal vliegtuigen de Taiwanese luchtverdedigingszone in. In een interview met CNN zegde de Amerikaanse president toe in te grijpen, mocht China Taiwan gaan aanvallen. China ziet het democratische Taiwan als een afvallige provincie, die eventueel met geweld moet worden 'herenigd' met het Chinese vasteland.

Onduidelijk blijft wat de toezeggingen van Biden in geval van een Chinese invasie waard blijken, maar in Peking is men woedend. In Amerika zijn er zorgen over China's groeiende kernwapenarsenaal, door Peking gezien als bittere noodzaak om tegenwicht te kunnen bieden tegen Washington.