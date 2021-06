VS wil dat G7-landen gezamenlijk blok vormen tegen China

De Verenigde Staten gaan zijn bondgenoten oproepen om een gezamenlijk economisch blok te vormen tegen China. President Biden zal zijn plannen vandaag, op dag twee van de G7-top in het Britse Cornwall, naar voren brengen, hebben hooggeplaatste Amerikaanse overheidsfunctionarissen gezegd. Ze spraken in de marge van de G7-top op achtergrondbasis met aanwezige media.

De groep van zeven grote industrielanden (Verenigde Staten, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk) zijn sinds gisteren bijeen voor een driedaagse top. Op de agenda staat onder meer de bestrijding van de coronapandemie. Ook de EU doet mee aan de top en daarnaast zijn leiders van Australië, India, Zuid-Korea en Zuid-Afrika als gasten uitgenodigd.

Maar voor Biden is de top ook de plek om zijn zorgen over China te uiten. Hij wil dat de landen zich met één stem uitspreken tegen de dwangarbeid door Oeigoerse moslims en andere minderheden die plaatsvindt in China.

Concurreren met Nieuwe Zijderoute

Daarnaast wil hij honderden miljarden bij elkaar zoeken om een alternatief te bieden voor de Nieuwe Zijderoute van China. Dat is een infrastructureel megaproject dat China in 2013 begon, en dat is opgezet voor de verbinding van China met de andere continenten. Daarmee wil het land de handel met de rest van de wereld stimuleren.

Biden hoopt dat de landen die deelnemen aan de top morgen gezamenlijk een verklaring zullen uitbrengen over China.

Eerdere kritiek van VS

De nieuwe president zet het harde Chinabeleid van zijn voorganger Trump voort. In februari belde Biden met president Xi aan de vooravond van het Chinese Nieuwjaar. Hij sneed toen onderwerpen als Hongkong, Taiwan en de onderdrukking van de Oeigoeren aan. Biden zei met China te willen samenwerken als dat de VS ten goede komt.

En in maart hebben diplomaten van beide landen elkaar verwijten gemaakt. Zo sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn "diepe bezorgdheid" uit over de rol van China bij cyberaanvallen op de VS en andere zaken die volgens hem de "stabiliteit op de wereld" bedreigen. Een Chinese topdiplomaat beschuldigde Amerika van het opdringen van "een eigen versie van democratie".