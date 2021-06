Britse premier Johnson opent G7-top: 'Moeten lessen trekken uit pandemie'

Het is tijd om lessen te trekken uit de pandemie, zei de Britse premier Johnson in zijn openingstoespraak op de G7-top. Het vaccineren van de wereldbevolking is een van de meest beladen onderwerpen op de driedaagse bijeenkomst van wereldleiders in het Britse Cornwall.

"We moeten er zeker van zijn dat we geen fouten herhalen, die we ongetwijfeld gemaakt hebben de afgelopen 18 maanden", zei Johnson op het witte strand van Carbis Bay. De deelnemende landen staan onder druk om te zorgen dat ook minder ontwikkelde landen toegang krijgen tot vaccins tegen covid-19.

'Groot mediacircus'

Eigenlijk is de top bedoeld als informeel praatje tussen de grote democratieën van de wereld, vervolgde de Britse premier zijn openingsspeech. "Maar het is veranderd in een groot mediacircus, waar we elkaar meerder keren moeten begroeten."

De baai wordt bewaakt door duizenden agenten. Op het naastgelegen strand van St. Ives hebben zich honderden demonstranten verzameld. Ze vragen onder meer aandacht voor klimaatverandering, wat ook op de agenda van de top staat. De politie zegt zeven mensen te hebben gearresteerd, die verspreid over twee auto's rookgranaten, verf en megafoons bij zich hadden.

De Club van Zeven bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook de EU is vertegenwoordigd, maar is geen land en telt daarom niet mee als lid. Ook van Australië, Zuid-Korea en Zuid-Afrika zijn de staatshoofden aanwezig op de top, premier Modi van India praat digitaal mee.

Miljarden vaccins doneren

Johnson heeft al toegezegd zeker 100 miljoen inentingen te doneren aan armere landen. Ook Canada heeft dat aantal aan vaccins beloofd. De Amerikaanse president Biden heeft het plan om een half miljard doses te doneren. Maar wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft op voorhand gezegd dat er zeker 11 miljard doses nodig zijn om de wereldbevolking in te enten.

"Hoewel we waarschijnlijk grote woorden zullen horen over de miljoenen vaccins die wereldleiders beschikbaar stellen, lijkt het op voorhand al te weinig om dit grote probleem op te lossen", zegt correspondent Tim de Wit.

Deskundigen waarschuwen al maanden dat een grote vaccinatieongelijkheid een gevaar voor de hele wereldbevolking oplevert. Daardoor kunnen steeds nieuwe varianten van het coronavirus opdoemen, waartegen de huidige generatie vaccins mogelijk minder goed werkt.