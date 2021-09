Biden en Xi bellen voor het eerst in maanden, 'concurrentie mag geen conflict worden'

China-correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal:

"Het is een beetje onduidelijk waarom het zolang geduurd heeft. Ik denk dat Xi er sowieso weinig mee te winnen had en in de afgelopen maanden zijn er wel ontmoetingen geweest op lagere niveaus. Dat was vaak vuurwerk over en weer: beschuldigingen en geschreeuw van zowel de Amerikanen als de Chinezen. Ze gingen er keihard in.

Het liefst wil Xi af van de sancties die er zijn als gevolg van mensenrechtenschendingen in Hongkong en in Xinjiang. Xi wil ook af van de handelstarieven die Trump eerder invoerde, want Biden heeft eigenlijk niet zoveel veranderd aan het China-beleid van Trump. Ik denk dat hij tegelijkertijd ook wel weet dat dat echt iets zal worden van de lange adem en dat ze er op dit soort gevoelige dossiers niet uit gaan komen. Dan is het vooral zaak om de conflicten goed te managen.

En er is veel gebeurd in Afghanistan. Amerika is er weg, China zoekt toenadering en heeft zijn eerste leningen verstrekt aan de regering van de Taliban. Het komt niet terug in de transcripten aan beide kanten, maar het lijkt me uitgesloten dat daar niet over is gesproken, al is het alleen al om de horloges gelijk te zetten en een klein beetje beter te weten hoe de ander in de wedstrijd zit, daar."