In Hilversum begint een spannende fase van de kabinetsformatie

Op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum beginnen vanochtend de echte onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De twee informateurs Remkes en Koolmees hebben de partijleiders en hun secondanten voor drie dagen uitgenodigd om op deze plek een start te maken voor een nieuw coalitieakkoord. Het worden drie dagen van dossiers uitruilen, boos worden, toegeven en binnenhalen.

Drie weken geleden is de formatie van dit vierpartijen-kabinet begonnen. De afgelopen tijd waren er oriënterende gesprekken, ook om de onderlinge sfeer te verbeteren na maanden van spanningen en ruzies. De secondanten van de partijleiders hebben veel tijd besteed aan de voorbereiding van allerlei inhoudelijke dossiers. Zij hebben gekeken waar de grootste knelpunten liggen. Ook andere Kamerleden van de partijen hebben op hun terrein voorbereidend werk aangeleverd. Er ligt bijvoorbeeld een klimaatnotitie, waar geen enkele betrokkene nog iets over wil zeggen.

De Zwaluwenberg ligt in een bosrijk gebied en is in september al eens gebruikt om te kijken of er een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA kon komen.